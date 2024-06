Judetul Suceava, aproape o treime din autorizatiile de construire din Regiunea de Nord-Est

> Fata de primul trimestrul al anului trecut, numarul autorizatiilor acordate in judet a crescut cu 3%In perioada 1 martie - 31 martie a.c., in judetul Suceava s-au eliberat 482 autorizatii pentru cladiri rezidentiale, numarul acestora fiind mai mare cu 3% fata de cel din aceeasi perioada din 2023, cand s-au acordat 468 de autorizatii.In conformitate cu Buletinul statistic lunar al Directiei Judetene de Statistica, dat recent publicitatii, in luna martie 2024 in judetul Suceava s-au ... citește toată știrea