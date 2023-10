> In Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, cu 10.051 de someri, Suceava ocupa, de departe, prima pozitie in clasament, urmata fiind de judetul Iasi, cu 8.887 de someriJudetul Suceava este pe locul al noualea la nivel national din punctul de vedere al ratei somajului, arata o statistica a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit ANOFM, in august 2023, cele mai ridicate niveluri ale ratei somajului au fost atinse in judetele Teleorman (7,80%), Vaslui (7,43%), Dolj (7,12%), ... citeste toata stirea