Judetul Suceava are deja 76 de proiecte, de 54 de milioane de euro, finantate prin PNRR

> Ii felicit pe primari pentru ca s-au implicat, a transmis, vineri, seful administratiei judetenePresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, vineri, in finalul sedintei Consiliului Judetean, ca in judet sunt 76 de proiecte aprobate pentru finantare prin PNRR, in valoare de 54 de milioane de euro.El a spus ca este inclus la finantare transportul ecologic public de persoane unde doar Primaria Suceava are alocat in acest sens 19 milioane de euro, bani care vor fi ... citeste toata stirea