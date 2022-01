Judetul Suceava, cadere dramatica in topul ocuparii fortei de munca

> Daca in noiembrie 2020 era pe locul la patrulea in tara, cu 8.679 de incadrari, dupa un an judetul a coborat pana pe pozitia 19, cu doar 4.900 de angajariCa urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii, in primele unsprezece luni ale anului 2021 in Romania au fost incadrate in munca 211.751 de persoane. Un clasament al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), referitor la judetele cu cele mai multe persoane angajate, reliefeaza ca Timis ocupa primul loc, cu 16.864 ... citeste toata stirea