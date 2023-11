> Pe primele locuri se afla Constanta, Bucuresti si BrasovJudetul Suceava se situeaza pe locul 7 din cele 42 de judete, dupa numarul total de sosiri si innoptari ale turistilor, in perioada 1.01 - 30.09.2023, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Conform sursei citate, in primele 9 luni ale anului 2023, in judet au sosit 409.666 de turisti, dintre care 371.489 romani si 38.177 straini, care au ramas 860.638 de nopti. Judetul Suceava este o destinatie turistica apreciata pentru ... citeste toata stirea