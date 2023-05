> Pe primele sase locuri sunt plasate judetele Dolj, Bacau, Teleorman, Buzau, Vaslui si Galati > In 4 ani, numarul asistatilor social suceveni s-a diminuat cu aproape 800 de persoaneNumarul mediu de beneficiari ai Legii ajutorului minim garantat este pe un trend descendent, acesta scazand, in ultimii 4 ani, cu 798 de persoane. Conform Agentiei Judetene de Plati si Inspectiei Sociala Suceava, in 2022 in judetul Suceava primeau ajutor social 6.017 de persoane, fata de 6.240 in 2021, 2.515 in ... citeste toata stirea