Judetul Suceava este sub incidenta mai multor avertizari meteorologice si hidrologice

> Prefectura Suceava a activat Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a InterventieiJudetul Suceava se afla, de duminica, de la ora 8:00, sub incidenta mai multor avertizari meteorologice si hidrologice. In context, Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei din judetul Suceava a fost activat ieri, de la ora 12:00, astfel incat efectivele si dotarile pompierilor militari vor fi pregatite sa intervina in orice moment daca situatia o va impune, iar la nivelul Institutiei ... citește toată știrea