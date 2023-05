In judetul Suceava, potrivit datelor Centrului National pentru Informatii Financiare, erau in luna februarie 189 de institutii publice cu peste 50 de angajati.Informatiile au fost puse la dispozitie senatoarei Anca Dragu, care a facut o interpelare pe aceasta speta in Parlament, fiind vizate toate judetele.Astfel, in topul national, ... citeste toata stirea