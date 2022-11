Judetul Suceava, inclus in ruta turistica transnationala "Mesteri populari si mestesuguri traditionale din Romania"

Vicepresedintele CJ Suceava Niculai Barba a anuntat, duminica, includerea judetului Suceava in ruta cultural-turistica transnationala "Mesteri populari si mestesuguri traditionale din Romania".Niculai Barba a spus ca lansarea acestei rute a avut loc in cadrul Targului de Turism al Romaniei.Includerea judetului Suceava in ruta cultural-turistica "Mesteri populari si mestesuguri traditionale din Romania" reprezinta o recunoastere a valorii inegalabile a mestesugurilor din Bucovina, zestre ... citeste toata stirea