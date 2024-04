> In context, s-a pregatit un master plan al drumurilor judetene care fac legatura cu autostrazile A7, A 8 si A 14Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a demarat programul "Judetul Suceava la Autostrada", despre care aflam ca este un program amplu, ce vizeaza colaborarea cu primarii din zonele adiacente traseelor autostrazilor, mediul de afaceri, asociatiile patronale si de turism, in sensul redefinirii prioritatilor de dezvoltare in contextul aparitiei noilor autostrazi. ... citește toată știrea