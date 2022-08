Judetul Suceava primeste aproape 10 milioane de euro

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a salutat, vineri, modul in care Guvernul Ciuca va realiza rectificarea bugetara, aratand ca judetul nostru primeste circa 10 milioane de euro."Salutam modul in care arata proiectul de rectificare bugetara lansat in dezbatere publica. Judetul Suceava, intr-o prima faza, primeste 45 de milioane de lei, aproape 10 milioane de euro, dintre care 28,5 milioane de lei sunt bani pentru programul *Utilitati si mediu*" a spus Flutur. ... citeste toata stirea