Judetul Suceava va organiza Gala Turismului "Descopera Nord-Est"

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, ieri, ca judetul va fi gazda evenimentului Gala Turismului "Descopera Nord-Est", editia a VII-a, in perioada 22-24 septembrie a.c.El a aratat ca in acest sens aminitiat un proiect de hotarare pentru a fi inclus pe ordinea de zi a primei sedinte a deiberativului.Evenimentul reprezinta un prilej de intalnire si dezbatere sub forma de conferinte, targ de turism si gala a turismului intre actorii regionali implicati in ... citeste toata stirea