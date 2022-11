Jumatate de mileniu pentru Biserica "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" a Manastirii "Sfantul Ioan cel Nou"

Evenimentele aflate sub egida Anului Jubileu 500 "Mostenirea Musatina - Credinta, Cultura, Istorie", serie de manifestari liturgice si cultural-artistice, au punctat curgerea anului 2022 in Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, ca prinos de recunostinta pentru Familia Musatinilor de care istoria Moldovei, si indeosebi a Tinutului Sucevei, este indisolubil legata.Ca o incununare a programului aniversar, in ziua de 6 noiembrie 2022, la Manastirea "Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava", a fost ... citeste toata stirea