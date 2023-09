> Proiect de economie circulara in domeniul constructiilor, derulat de Primaria SuceavaPrimaria Municipiului Suceava are aprobat primul proiect depus in cadrul Misiunii "100 de orase neutre din punct de vedere al impactului asupra climei pana in 2030". Potrivit primarului Ion Lungu, este vorba despre "KARMA - Economia circulara in domeniul constructiilor. Actiuni prezente pentru un viitor mai bun". Proiectul, finantat in cadrul programului "Interreg Europe", va fi implementat in perioada ... citeste toata stirea