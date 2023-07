La Gura Humorului a avut loc vineri, 7 iulie, in deschiderea Festivalului International de Grafica Satirica si Literatura Umoristica, inaugurarea Centrului Cultural Multifunctional. Spatiul este dedicat traditiei, lecturii, invatarii si comunicarii, evenimentelor si ideilor. Centrul Cultural inglobeaza trei cladiri in care s-a desfasurat activitatea socio-culturala (Muzeul Obiceiurilor Populare, Biblioteca si Casa de Cultura)."Investitiile in cultura sunt mai rare, din pacate, si ne-am dorit ... citeste toata stirea