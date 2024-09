La cum arata lucrurile acum, mai mult ca sigur ca nu

Liderul PNL, Nicolae Ciuca, afirma ca discutia cu Marcel Ciolacu despre "amendamentul Iohannis" a avut loc "in primavara", nu pe 3 aprilie. Intrebat daca nu va mai functiona coalitia PSD-PNL dupa alegeri, el spune: "La cum arata lucrurile acum, mai mult ca sigur"."Cu certitudine, eu nu am folosit niciodata ziua de 3 aprilie, pentru ca stiam perfect. Mi-aduc aminte unde eram pe 3 aprilie. Pe 3 aprilie eram in Cehia. (...) Primavara este una, 3 aprilie este alta. Este aproape de 1 aprilie si ... citește toată știrea