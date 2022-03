La despartirea de cea dintai stareta a Voronetului

S-a stins din viata stavrofora Irina Pantescu, cea dintai stareta a Sfintei Manastiri Voronet, personalitate providentiala in reinvierea monahismului ocrotitor al vestitei ctitorii a lui Stefan cel Mare, in destinul acesteia. A gasit-o aproape orfana la inceputul lui aprilie 1991, redusa de stapanirea austriaca si apoi de comunism la rolul de simplu lacas parohial, o lasa stralucind ca o nestemata in cetatea puternica a credintei ortodoxe care a devenit manastirea de azi. Cu vrerea Celui de Sus, ... citeste toata stirea