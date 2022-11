La Holda, pe DN 17, lucrarile de stabilizare a versantului vor incepe in cateva zile, anunta subprefectul Cristian Sologon

Subprefectul de Suceava Cristian Sologon a anuntat, joi, ca procedura de evaluare si atribuire a lucrarilor de protejare a axului de drum in vederea construirii unei structuri de tip polata la Holda pe DN17B s-a incheiat, urmand ca in cel mai scurt timp sa fie redactat raportul de atribuire, iar in termen de maxim 7 zile sa se semneze contractul de executie./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }. ... citeste toata stirea