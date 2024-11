La Senat, reparam o mare nedreptate facuta militarilor

Corectam inechitatile din sistemul de pensii si oferim un sprijin meritat veteranilor si rezervistilor din domeniul apararii si sigurantei nationale, onorandu-le contributia si sacrificiulSenatorul PSD de Suceava Gheorghita Mindruta a anuntat, luni, ca in Senat va fi reparata, cu votul parlamentarilor PSD, o mare nedreptate facuta militarilor."Dupa ce saptamana trecuta, in Camera Deputatilor, legea pensiilor militare a trecut cu 213 voturi, astazi, in Comisia pentru aparare, ordine publica ... citește toată știrea