La SJU Suceava a fost realizata in premiera o protezare uni-compartimentala a genunchiului. Pacienta si-a reluat mersul, cu sprijin, din a treia zi post-operator

In data de 23 martie 2022, a avut loc o noua premiera in sectia de ortopedie a Spitalului Judetean Suceava, care a constat in protezarea partiala a unei portiuni a genunchiului unei paciente de 48 de ani, aceasta suferind dureri importante si imposibilitatea efectuarii activitatilor zilnice de aproximativ doi ani.