La SJU Suceava s-a realizat noaptea trecuta o noua prelevare de organe de la un pacient in moarte cerebrala. Este prima prelevare de organe de la inceputul pandemiei

Doua echipe de medici de la Bucuresti au prelevat, in noaptea de joi spre vineri, ficatul si corneea de la un pacient aflat in moarte cerebrala in sectia ATI a Spitalului Judetean "Sf. Ioan cel Nou " Suceava, a anuntat unitatea spitaliceasca suceveana./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: ... citeste toata stirea