La SJU Suceava s-a realizat o noua prelevare de organe de la un pacient in moarte cerebrala

> Aceasta este prima prelevare de organe de la inceputul pandemieiDoua echipe de medici de la Bucuresti au prelevat, in noaptea de joi spre vineri, ficatul si corneea de la un pacient aflat in moarte cerebrala in Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Sf. Ioan cel Nou Suceava, a anuntat unitatea spitaliceasca.Potrivit sursei citate, organele prelevate au fost trimise la Bucuresti la Institutul Clinic Fundeni si la Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice."Echipele medicale s-au ... citeste toata stirea