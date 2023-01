La SJU Suceava s-au efectuat primele scintigrafii miocardice de perfuzie cu dispozitiv hibrid SPECT/CT

In cursul saptamanii trecute, odata cu definitivarea trainingului specific de utilizare a dispozitivului SPECT/CT in acest sens (sustinut de un trainer din Grecia), in Laboratorul de Medicina Nucleara al Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava s-au efectuat primele doua scintigrafii miocardice de perfuzie, "o tehnica imagistica cu sensibilitate crescuta, deosebit de utila in evaluarea fluxului sanguin al muschiului inimii prin folosirea de radiotrasori" a anuntat spitalul sucevean.Potrivit ... citeste toata stirea