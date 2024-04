La Suceava ne-a prins Schengen cu un container in care sunt tinuti pasagerii inainte de imbarcare

Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Soldan a transmis ca din 31 martie Romania este in Spatiul Schengen aerian si maritim, dar ca la Suceava tot din container se pleaca si tot in fata aeroportului, pe strada, sunt asteptate rudele la sosire.Soldan a spus ca guvernarile PSD au fost cele care au rezolvat si aderarea la NATO, si intrarea in Uniunea Europeana, si aderarea la Spatiul Schengen, dar ca la Suceava, intr-un judet condus de ani de zile de al doilea om din PNL, Gheorghe Flutur, "ne prinde ... citește toată știrea