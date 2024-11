La Suceava s-au aliat "copiii lui Iliescu" si "copiii lui Basescu"

> AUR nu face alianta "nici cu PSD, nici cu PNL"PSD Suceava a dat un comunicat de presa la data de 8 noiembrie a.c., "pe baza unui punctaj venit de la Bucuresti, cu situatii scoase din context si trimiteri la manipulari intalnite in tara cum ca AUR s-ar fi aliat cu PNL. Totodata, in replica, PNL Suceava declara ca AUR s-ar fi aliat cu PSD. In centrul acestor comunicate este acuza catre partidul AUR, acuza pe care se pare ca astfel o anuleaza reciproc" ni s-a transmis printr-un comunicat al ... citește toată știrea