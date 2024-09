La Suceava s-au strans 90.000 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii lui Nicolae Ciuca la prezidentiale

Prim-vicepresedintele PNL si presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a multumit, sambata seara, echipei liberale pentru atragerea a 90.000 de semnaturi pana la ora 12, in judetul Suceava, atat pentru sustinerea candidaturii presedintelui Nicolae Ciuca la alegerile prezidentiale, cat si pentru sprijinul echipei de parlamentari liberali din judet."Actiunea de strangere de semnaturi din poarta in poarta a mers exceptional. Am fost primiti foarte bine si sunt convins ca, daca cele 90.000 de ... citește toată știrea