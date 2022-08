La Vatra Dornei s-au redeschis saloanele pentru pacientii cu COVID

Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a anuntat, astazi, ca s-au deschis 27 de paturi pentru pacienti diagnosticati cu COVID-19 la Spitalul Municipal Vatra Dornei, in conditiile in care numarul cazurilor cu aceasta patologie este in crestere.Potrivit purtatorului de cuvant al DSP Suceava, Gabriela Bancila, dintre cele 27 de paturi, 11 sunt deja ocupate, 7 de pacienti cu forme medii si 4 cu forme grave.La nivelul intregului judet, conform planului ... citeste toata stirea