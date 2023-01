La Vatra Dornei situatia este crunta!

> Doar 11% dintre turistii care viziteaza judetul Suceava mai vin la Vatra Dornei. La Sarbatorile de Iarna nu stiu daca a fost grad de ocupare de 50%...Consilierul judetean PSD Cezar Ioja a atentionat, miercuri, in plenul Consiliului Judetean Suceava, ca statiunea Vatra Dornei a pierdut in ultimii ani gradul de atractivitate pe care il avea, iar de sarbatori gradul de ocupare a fost de circa 50%.Ceyar Ioja a spus ca vicepresedintele CJ Suceava Niculai Barba a facut afirmatii ca in perioada ... citeste toata stirea