Consiliului Judetean Suceava se intruneste in sedinta extraordinara, in vederea aprobarii produselor care vor fi distribuite in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2023-2029, precum si a stabilirii masurilor educative care insotesc distribuirea fructelor si laptelui in anii scolari respectivi. Astfel, conform comisiei interinstitutionale judetene, de lapte UHT, corn, biscuiti uscati si de mere vor beneficia prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore, de stat ... citeste toata stirea