Legatura dintre Gheorghe Flutur, ambasadorul SUA in Romania si Ucraina

Cum judetul Suceava dispune de mai multe puncte de trecere a frontierei de stat cu Ucraina, iar volume importante de cereale intra in Romania pe aici, este lesne de inteles interesul SUA pentru ceea ce se intampla in aceasta zona, mai ales ca nu o data americanii si-au exprimat sprijinul pentru sustinerea exporturilor ucrainene de marfuri.Cea mai buna dovada a interesului pentru Ucraina este intalnirea de saptamana trecuta dintre Gheorghe Flutur, presedintele CJ Suceava, ambasadorul SUA in ... citește toată știrea