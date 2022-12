Legea pe care am initiat-o a fost adoptata, iar anul 2023 va fi Anul Ciprian Porumbescu

Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu a anuntat ca luni, in sedinta Camerei Deputatilor, a fost votata propunerea legislativa ce consacra anul 2023 marelui compozitor roman Ciprian Porumbescu (1853-1883).Pentru a intra in vigoare legea urmeaza sa fie promulgata de catre presedintele Romaniei.Bogdan Gheorghiu a subliniat ca Ciprian Porumbescu este un simbol national, personalitate marcanta cu o activitate intensa si complexa.Nascut la 14 octombrie 1853, in Sipotele Sucevei, Ciprian ... citeste toata stirea