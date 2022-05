Leonardo Badea (BNR): De la cauza la efect, deficitele gemene si povara datoriei

"Romania a avut pe ansamblul ultimilor 10 ani o evolutie economica pozitiva din perspectiva dinamicii produsului intern brut. O perspectiva asupra acestei dinamici ne-o ofera datele publicate de Eurostat, care indica o crestere a produsului intern brut exprimat in euro la preturi curente de piata de la circa 131,8 miliarde de euro in 2011 pana la aproximativ 240,2 miliarde de euro in 2021, adica peste 82%, comparativ cu aproximativ 27% la nivel agregat pentru cele 27 de state membre ale Uniunii ... citeste toata stirea