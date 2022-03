Leonardo Badea (BNR): Importanta si modul de functionare a sistemului SWIFT in tranzactiile economice internationale

"Desi este un sistem despre care foarte multa lume a auzit, in special cei care realizeaza plati in strainatate prin transfer bancar in cont, pentru multi rolul specific pe care el il are in cadrul operatiunilor de transfer de fonduri este mai putin inteles./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { ... citeste toata stirea