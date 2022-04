Liber la alergat pe Stadionul Areni

Viceprimarul Sucevei Lucian Harsovschi a anuntat, joi, in sedinta CL, ca pista de atletism de pe Stadionul Areni s-a deschis, de vineri, pentru alergat, pentru toti sucevenii, atat pentru cei care fac sport de intretinere, cat si pentru cei care fac sport de performanta.Consilierul local PSD Vasilica Gherasim, vorbind in numele antrenorilor (de la CSM si LPS), a spus ca, in ceea ce priveste pista de atletism, rugamintea este ca in timpul in care sunt antrenamente cu sportivii de performanta ... citeste toata stirea