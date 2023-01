Liderul alesilor locali PMP, Marian Andronache, anunta ca tinta principala a partidului este revenirea in Parlament: Suntem al treilea partid la nivel national ca numar de alesi locali

Presedintele Ligii Alesilor Locali din PMP, Marian Andronache, presedinte al organizatiei PMP Suceava, a anuntat ca la Slanic Moldova unde formatiunea politica s-a reunit sambata in formula de Colegiu National si Consiliu Executiv National al Ligii Alesilor Locali, ca principalul obiectiv al partidului este revenirea in Parlament."Este prima sedinta reunita din 2023, an pe care l-am inceput impreuna, cu convingerea ca avem responsabilitatea fata de oamenii care ne-au sustinut in alegeri sa ... citeste toata stirea