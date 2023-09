In pitorescul sat Todiresti, un grup de locuitori disperati solicita autoritatilor sa intervina urgent pentru a pune in siguranta dealul Osoi, care a devenit o sursa constanta de ingrijorare din cauza alunecarilor de teren. Aceste alunecari le ameninta locuintele si au creat o atmosfera de neliniste in comunitate.Unul dintre localnici a dezvaluit ca problema a inceput in urma cu peste un deceniu, in 2010, odata cu inundatiile care au afectat zona. De atunci, dealul pare sa se prabuseasca ... citeste toata stirea