Locuitorii din municipiul Suceava sunt cei mai multumiti de calitatea locuirii, de siguranta oferita in oras si au incredere in concetatenii lor, potrivit unui studiu al Bancii Mondiale

Un studiu al Bancii Mondiale dat publicitatii arata ca locuitorii din municipiul Suceava sunt foarte multumiti de calitatea locuirii, de siguranta oferita de oras si in cartierul lor, au incredere mare in concetatenii lor si in vecinii de cartier, considera ca strainii aduc avantaje orasului si sunt satisfacuti de investitiile publice./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ ... citeste toata stirea