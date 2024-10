Locuitorii din zona Nord-Est, printre putinii din tara care vad protectia mediului intre urgente

Conform unui recent sondaj national realizat de Ghidul primariilor si Izi data, cetatenii din zona de Nord-Est a Romaniei manifesta un atasament semnificativ fata de localitatile lor, mai ales in mediul rural. Studiul a scos in evidenta ca mediul rural din aceasta regiune inregistreaza un nivel ridicat de sentimente pozitive, precum "fericirea si dragul" fata de localitate, cu un procentaj de 68%, comparativ cu doar 56% in urbanul mare. Aceasta evidentiaza o diferenta clara intre perceptiile ... citește toată știrea