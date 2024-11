Lucian Harsovschi spune ca va actiona in CL in numele celor peste 11.000 de suceveni care l-au votat

> El solicita noii conduceri a primariei sa respecte promisiunile si sa finalizeze proiectele vechii administratiiFostul viceprimar al Sucevei, Lucian Harsovschi, a declarat, joi, in sedinta de Consiliu Local in care s-au ales noii viceprimari ai Sucevei, Dan Ioan Cusnir si Daniel Ungurian, ca el se simte responsabilizat sa actioneze in deliberativul local in numele celor peste 11.000 de suceveni care l-au votat si ca va fi un partener al noii conduceri atat timp cat aceasta actioneaza pe ... citește toată știrea