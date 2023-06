Viceprimarul Sucevei Lucian Harsovschi a anuntat, joi, ca strada Calea Burdujeni in zona Parcului Copilului va redeveni pietonal pana luni, urmand ca apoi sa fie inchisa circulatiei in fiecare duminica."Strada Calea Burdujeni, din zona Parcului Copilului, redevine pietonala incepand de astazi, pana luni (inclusiv), ulterior, va fi inchisa in fiecare duminica pentru ca cei mici sa poata iesi cu rolele, trotinetele si bicicletele pe pietonal", a declarat ... citeste toata stirea