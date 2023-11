Viceprimarul Sucevei Lucian Harsovschi a inspectat lucrarile de pavaj din municipiu si a cerut echipelor care le executa sa incerce sa aiba mai mult spor, pentru ca e luna noiembrie si nu se stie cat timp se mai pot efectua asemenea interventii.El a spus ca se lucreaza la reabilitarea pavajului, se inlocuiesc si treptele si se realizeaza si accese pentru persoane cu dizabilitati."Lucram la asa-zisele esplanade din municipiul Suceava. Am facut in Obcini, pe Marasesti, am facut in zona Orizont ... citeste toata stirea