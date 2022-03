Lucrari de igienizare in parcul Sipote si in paduricea Zamca

Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi a declarat, vineri, ca in municipiu continua campania de curatenie. In cursul zilei respective, parcul Sipote si paduricea Zamca au fost igienizate din nou, printr-o actiune organizata de Primaria Suceava.La actiune au participat (in zona centru - parc Sipote), doua echipe ale operatorilor de salubrizare, cu doua autogunoiere si doua masini pentru deseuri voluminoase, dar si o echipa a domeniului public, care s-a ocupat inclusiv de ... citeste toata stirea