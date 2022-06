Viceprimarul Sucevei Lucian Harsovschi a anuntat ca municipalitatea suceveana continua efectuarea de lucrari de modernizare "de la scara blocului" si in cartierul Obcini.Potrivit acestuia, alti 428 de locuitori ai Sucevei vor beneficia in aceasta vara de proiectul de modernizare a Sucevei de la scara blocului.Viceprimarul a mentionat ca se lucreaza in cartierul Obcini la blocurile de pe str. Calea Obcinilor: nr. 5, bl. T4, scara A; nr. 7, ... citeste toata stirea