Lucrari de modernizare pe strada Luceafarului

Viceprimarul Sucevei Lucian Harsovschi a anuntat ca programul de modernizare de la scara blocului continua pe str. Luceafarului, pe portiunea strazii cu sens unic, care face legatura intre Calea Obcinilor si str. Zorilor."O noua lucrare deschisa in cartierul George Enescu, pe strada Luceafarului. O vom moderniza total din Calea Obcinilor pana in strada Zorilor" a spus Lucian Harsovschi.Viceprimarul a explicat ca lucrarea vine in continuarea investitiei de anul trecut de pe strada