Lucrari de modernizare pe strada Oituz

Viceprimarul Lucian Harsovschi a anuntat, luni, demararea unor noi lucrari de infrastructura pe strada Oituz din municipiul Suceava, dupa finalizarea lucrarilor pe strada Leca Morariu.Potrivit acestuia, reabilitarea incepe cu refacerea conexiunii dintre strada Leca Morariu si strada Universitatii, urmand ca intreaga zona sa fie reconfigurata in cadrul unui proiect avizat si autorizat."Ne tinem de cuvant! Dupa ce am finalizat strada Leca Morariu, am mutat echipa pe strada Oituz, acolo unde ... citește toată știrea