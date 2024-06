Lucrarile de la podul de la Milisauti se apropie de final.

> Se monteaza parapetul metalic de protectieLucrarile de la podul de la Milisauti se apropie de final.DRDP Iasi a anuntat, ieri, ca dupa vopsirea anticoroziva, la podul de pe DN 2H, km 4+776, Milisauti, sunt in plina desfasurare lucrarile de montare a parapetului metalic de protectie.Potrivit contractului, termenul preconizat pentru punerea in circulatie a podului este in perioada 1 - 19 iulie 2024.Potrivit Ministerului Transporturilor, autorizatia de construire are ... citește toată știrea