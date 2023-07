Lucrarile de executie a zidului de sprijin, in cadrul lucrarilor de punere in siguranta a corpului drumului pe DN 17B, din Holda, avanseaza.Potrivit DRDP Iasi, aceste lucrari se efectueaza pe fondul alunecarilor de teren si presupun ranguire versant, montare de bariere dinamice si executie zid de sprijin.Lucrarile fac parte din proiectul de punere in siguranta a corpului drumului, ca urmare a reactivarii alunecarilor de teren si a prabusirilor masive de pe versant din toamna anului trecut. La ... citeste toata stirea