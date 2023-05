Lucrarile de refacere la podul de la Milisauti de pe DN 2 H vor incepe in perioada urmatoare, exact cand, potrivit contractului initial, podul trebuia sa fie receptionat si dat in folosinta.DRDP Iasi a inceput de vineri sa aduca tuburile pentru podul provizoriu de la Milisauti, urmand ca lucrarile sa inceapa imediat dupa ce varianta provizorie va fi data in folosinta, dar conform contractului initial podul trebuia receptionat in 7 iunie 2023.Reamintim ca in februarie 2022, dupa ce deputatul ... citeste toata stirea