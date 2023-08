> Gheorghe Flutur: S-a luat in calcul tot ceea ce inseamna punerea in siguranta a acestei cladiriPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, vineri, dupa o vizita in santierul reabilitarii Palatului Administrativ, ca lucrarile vor fi finalizate in august 2025, din cauza ca e nevoie de lucrari suplimentare de consolidare."S-a luat in calcul tot ceea ce inseamna punerea in siguranta a acestei cladiri" a declarat presedintele CJ Suceava.Dupa ce s-au inceput lucrarile ... citeste toata stirea