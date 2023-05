> Podul provizoriu va fi montat in cel mult doua saptamaniDeputatul PSD de Suceava George Soldan a anuntat, marti, ca lucrarile de refacere a podului de la Milisauti vor fi finalizate in luna august a.c."Am fost astazi din nou la ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pentru a discuta despre refacerea podului de la Milisauti. In cursul anului trecut, am insistat pentru finantarea acestui proiect, acum am fost pentru a obtine raspunsuri concrete pentru suceveni. Si le-am obtinut: Domnul ... citeste toata stirea